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إدواردو يترك الهلال ويعود للدوري البرازيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

حدد المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كارلوس إدواردو (30 عاما) نهاية الموسم الحالي موعدا لمغادرة الهلال بعد أن ينتهي عقده الاحترافي، على أن يعود إلى اللعب في بلاده بتمثيل جريمو بارويري الذي سبق أن لعب له بنظام الإعارة في موسم 2010.

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ويأتي قرار اللاعب ورغبته في العودة إلى الدوري البرازيلي بعد 5 مواسم قضاها مع الهلال، نجح خلالها في تسجيل 45 هدفا توجته ليكون هدافا تاريخيا لمحترف أجنبي بالفريق. كما أسهم معه في تحقيق 7 بطولات، أبرزها لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019 الذي قاده إلى المشاركة في كأس العالم للأندية بعد غياب دام عقدين من الزمن.

من ناحية ثانية بات المدافع الكوري جانغ هيون سو جاهزا للمشاركة في لقاء الجمعة المقبل أمام أبها في افتتاحية مباريات الدور الثاني من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن غاب عن مواجهات فريقه الماضية لإصابته في عضلات البطن.

على صعيد آخر حضر أمس في الرياض مدير أعمال اللاعب الفرنسي بافيتيمبي قوميز، دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الزيارة التي تتزامن مع قرب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تنتهي الجمعة المقبل.