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الحسن مستشارا لرئيس دولي الجودو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو خالد العريني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير تركي بن عبدالعزيز بمناسبة تعيين نائب رئيس اتحاد الجودو نبيل الحسن مستشارا لرئيس الاتحاد الدولي للعبة ماريوس فايزر، ليكون أول سعودي يتقلد هذا المنصب. وقال «مثل هذه القفزات من شأنها أن ترفع من مستوى اللعبة وخطط الاتحاد بالاستراتيجية التي عملها الاتحاد لمدة 12 سنة وعلى رأسها نشر اللعبة». وأضاف «التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة كانت له نتائج من بينها برنامج المدارس الذي بدأ بـ15 مدرسة وأطلق في مدينة الرياض، ويستهدف أطفال الجودو من 6 سنوات إلى 12 سنة، وكذلك حصول الاتحاد على مستشار تدريبي ومدرب للمنتخب الذي يستعد حاليا لأولمبياد طوكيو وهو المدرب داني بترشيح من رئيس الاتحاد الدولي مباشرة».



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