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الاتحاد يلجأ لمدافعي الأولى والثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اقترحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على نظيرتها في التعاون، منحها لاعبا أو لاعبين مقابل السماح للاعب عبدالمجيد السواط بالانتقال للاتحاد، بدلا من دفع قيمة ما تبقى من عقده الذي ينتهي مع انتهاء الموسم الرياضي الحالي.

كما تبحث إدارة الاتحاد عن مدافع محلي من أندية دوري الدرجتين الأولى أو الثانية، لاستغلال ما تبقى من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولا سيما أن الجهاز الفني أبدى عدم قناعة بإمكانات المدافعين عمار الدحيم وعبدالمحسن فلاتة.

وفي إطار استعدادات الفريق لمواجهة الرائد الجمعة ضمن الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيعود اللاعب عبدالإله المالكي للمشاركة مع الفريق بعد أن غاب عن مواجهة العدالة الماضية، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء. في المقابل، سيغيب المحترف البرازيلي جوناس دي سوزا لتعرضه إلى إصابة في القدم في المباراة الماضية العدالة، فيما بات اللاعب حمدان الشمراني أبرز المرشحين لخلافته في مركز قلب الدفاع بجوار برونو أوفيني.