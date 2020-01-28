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الأهلي يقطع خط الهلال مع اليامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز آل حسين - جدة

أغلقت إدارة نادي الأهلي الباب أمام مساعي الهلال لكسب خدمات حارس الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي تحت 23 عاما، محمد اليامي، من خلال تجديد عقد اللاعب أمس مدة 3 سنوات. وحرص مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ على ضمان تركيز اللاعب من خلال تجديد عقده في ظل تردد أنباء في اليومين الماضيين أثناء مشاركة اللاعب مع المنتخب في بطولة أمم آسيا الأخيرة في تايلاند، عن توصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مع اليامي لتوقيع عقد احترافي معه لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر.

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وقدم اليامي مستويات مميزة مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، وكان عنصرا مهما في كتيبة المدرب سعد الشهري التي حققت إنجاز التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020) ووصافة آسيا.

وبدأ اليامي مسيرته مع الأهلي، ومثله في جميع الفئات قبل تصعيده إلى الفريق الأول، لكن فرصته بدت محدودة في ظل وجود الحارسين محمد العويس وياسر المسيليم.

وفي موسم 2018، أعير إلى نادي الباطن ليمثله في دوري المحترفين لاكتساب الخبرة قبل أن تنتهي إعارته مطلع الموسم الحالي ويعود إلى الأهلي.