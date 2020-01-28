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الفيحاء يكسب خدمات البقعاوي

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الفيحاء يكسب خدمات البقعاوي
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- بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

أتمت إدارة نادي الفيحاء التوقيع مع الظهير الأيمن محمد البقعاوي على سبيل الإعارة من نادي الشباب لنهاية الموسم، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

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وسبق للبقعاوي اللعب لنادي الهلال قبل انتقاله للشباب.

وتأتي هذه الصفقة بعد أن سبقها التعاقد مع التشيلي كارلوس فيلانويفا قادما من الاتحاد بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي.

من جهة أخرى واصل الفريق تحضيراته لمواجهة الفيصلي في ديربي حرمه السبت المقبل ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير للمحترفين بقيادة مدربه خورخي سيماو، والتي يسعى من خلالها الفريق لتحسين مركزه والابتعاد عن مناطق الخطر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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