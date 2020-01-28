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الفيحاء يكسب خدمات البقعاوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام أتمت إدارة نادي الفيحاء التوقيع مع الظهير الأيمن محمد البقعاوي على سبيل الإعارة من نادي الشباب لنهاية الموسم، مع أفضلية التمديد لموسم آخر. Advertisements وسبق للبقعاوي اللعب لنادي الهلال قبل انتقاله للشباب. وتأتي هذه الصفقة بعد أن سبقها التعاقد مع التشيلي كارلوس فيلانويفا قادما من الاتحاد بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي. من جهة أخرى واصل الفريق تحضيراته لمواجهة الفيصلي في ديربي حرمه السبت المقبل ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقيادة مدربه خورخي سيماو، والتي يسعى من خلالها الفريق لتحسين مركزه والابتعاد عن مناطق الخطر.



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