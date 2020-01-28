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الاتفاق يطلب بركة الأهلي لحل مشكلته

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الاتفاق يطلب بركة الأهلي لحل مشكلته
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- بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

صرفت إدارة نادي الاتفاق النظر عن فكرة التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي يسد غياب التونسي أسامة حدادي، المعار لفريق قاسم باشا التركي في ظل اقتراب موعد فترة الانتقالات الشتوية من الإغلاق، ولضيق الفترة وصعوبة التفاوض مع أجنبي آخر.

في المقابل، فتحت الإدارة خط مفاوضات جادة مع نظيرتها في الأهلي، لكسب خدمات الظهير خالد البركة الذي انضم للأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من الحزم، على أن يكون انتقاله نهائيا أو على سبيل الإعارة، لسد مركز الظهير الأيسر الذي يشكل نقطة ضعف واضحة في الاتفاق.

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وتشير المصادر إلى أن المفاوضات بين الناديين اقتربت من حيث يريد جميع الأطراف، خاصة أن اللاعب لا يشارك أساسيا في تشكيلة الأهلي، إضافة إلى عدم تمسك المدير الفني السويسري كريستيان جروس به.

ومن المنتظر أن الإعلان عن الصفقة اليوم أو غدا.

على صعيد آخر، واصل الاتفاق تحضيراته لمواجهة الوحدة غدا الخميس ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير للمحترفين، حيث عمل المدير الفني خالد العطوي على تجهيز المهاجمين الجديدين، المغربي وليد أزارو وعبدالله آل سالم للمشاركة في اللقاء، فيما واصل صالح العمري تأهيله من الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية أمام النصر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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