شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر ضم جنش لبعثة الزمالك بانجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون ضم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق للقائمة التي ستسافر إلى أنجولا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر المدير الفني استبعاد محمد أبوحبل حارس المرمى من القائمة التي ستسافر لخوض المباراة لمنحه راحة، كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إعادة محمد عواد حارس الفريق لحراسة مرمى الأبيض فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة عصر يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

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ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

وكان الزمالك ضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة بتعادله مع مازيمبي في الجولة السابقة، وتعادل زيسكو الزامبي مع بطل أنجولا، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا فجر غدا الأربعاء.