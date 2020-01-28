شكرا لقرائتكم خزينة الاتحاد المصري تستقبل 20 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم حوالي 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار لجنة إدارة الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أي مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف ال VAR من حيث إيجاد رعاة له في إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.

من ناحية أخرى ، ضمنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الحصول على مبلغ 3 ملايين درهم إماراتى ما يعادل 13 مليون جنيه تقريبا، بعد بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك لمجلس أبو ظبى الرياضى على أن يقوم الأخير ببيعها وتسويقها إلكترونيا، وتوصل محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمكلف بملف مباراة السوبر لاتفاق مع مجلس أبو ظبى على أن يبيع اتحاد الكرة التذاكر لمجلس أبو ظبى مقابل 3 ملايين درهم، على أن يقوم المجلس بتولى ملف طرح وبيع التذاكر اليكترونيا وهو ما تم اعتماده بشكل رسمى.