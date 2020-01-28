شكرا لقرائتكم أمير توفيق يُنهي إجراءات إعارة محمد عبد المنعم إلى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال محمد عبدالمنعم، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلي استدعاؤه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني. وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.

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