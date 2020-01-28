شكرا لقرائتكم الخطيب يناقش تقرير وفد الأهلي عن فرع الأقصر بحضور شركة «إستادات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتطرق الكابتن الخطيب إلى العديد من التفاصيل، أبرزها ملف الخدمات بالنادي الجديد وخدمة الأعضاء، وملف الملاعب، والأكاديميات.
وقدم كل مسؤول تصوره، كلٌّ حسب تخصصه، في حضور محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، وكمال محسن، مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدي، مدير شؤون العاملين، ومحمد الألفي، مدير إدارة الخدمات، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.
ويعد فرع الأهلي الجديد بالأقصر الخطوة الأولى في تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع «شركة إستادات القابضة»، التي تعد من كبريات الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها «إستادات» مع الأهلي عدة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، تحقق العديد من الفوائد الأدبية والمادية والرياضية للنادي.
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