شكرا لقرائتكم خريطة برامجية جديدة لقناة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى ، اجتماعًا مطولًا اليوم مع مجلس أمناء القناة، لبحث الهيكلة والخريطة البرامجية الجديدة.
وقام محمد كامل، الرئيس التنفيذي لشركة «برزينتيشن لايف»، الحاصلة على حقوق إدارة القناة بشرح آليات المرحلة المقبلة والتصور المبدئي للأفكار البرامجية.
وكذلك العمل على تقديم محتوى متميز.. وسوف يقوم محمد كامل بتقديم تصور نهائي للخريطة البرامجية بعد ثلاثة أسابيع، وذلك لمناقشته واعتماده، خاصة أن شركة «برزينتيشن لايف» هي المسؤولة عن إدارة القناة بشكل كامل وفقًا لسياسة النادي .
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