شكرا لقرائتكم رسميا.. عمار حمدي ينتقل على سبيل الاعارة للطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي عن انتقال عمار حمدى ، لاعب فريق الكرة إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

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