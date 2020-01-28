تشكيل دجلة لمباراة الزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة تاكيس جونيس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر للدوري.

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى :محمد عبد المنصف

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو -حسام عرفات

خط الهجوم: رجب عمران

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ووصلت حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة وادي دجلة في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ووصل فريق وادي دجلة إلى الإستاد، ومن المقرر أن يعلن كل مدير فني عن تشكيل فريقه بعد قليل ويجري اللاعبون بعدها عمليات الأحماء .

يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في حين يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.