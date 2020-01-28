شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يتلقى عرض رسمى من الأهلى لضم علي الملواني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من النادي الأهلي، لاستعارة لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد عام 1999، علي الملواني، وذلك بدءا من فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري وذلك حتى نهاية الموسم في 30 - 6 - 2020 .

كان النادي الأهلي نجح في استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادي سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت، فإن مجلس إدارة النادي يناقش العرض الذي تقدم به النادي الأهلي، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، الذي يتولى مهمة القيادة الفنية له هيثم شعبان.

Advertisements

ويتناقش معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، مع مجلس الإدارة ومسؤولي قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، حول عرض النادي الأهلي لاستعارة علي الملواني، الذي يلعب في مركز الجناح المهاجم وأثبت قدرات فنية وبدنية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأعلن معتز البطاوى فى وقت سابق انتقال محمد ناصر مدافع فريق الشباب إلى النادى الأهلى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتنتهى بنهاية الموسم الجارى.

وأشاد البطاوى بالمستوى الفنى والبدنى للاعب محمد ناصر، الذى تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر فى هذه الفترة.

ووجه الشكر إلى مسئولى النادى الأهلى عن الاحترافية فى التفاوض والإسراع فى إنهاء الصفقة، مشدداً على أن ناصر المولود فى عام 1999، سيكون داعما قويا لصفوف النادى الأهلى فى الستة أشهر المقبلة.