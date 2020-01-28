شكرا لقرائتكم حافلة الزمالك تصل الى ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت حافلة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة وادي دجلة في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، كما وصل فريق وادي دجلة إلى الإستاد، ومن المقرر أن يعلن كل مدير فني عن تشكيل فريقه بعد قليل ويجري اللاعبون بعدها عمليات الأحماء .

يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في حين يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

Advertisements

وكان الزمالك ضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة بتعادله مع مازيمبي في الجولة السابقة، وتعادل زيسكو الزامبي مع بطل أنجولا، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا فجر غدا الأربعاء.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.