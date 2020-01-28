شكرا لقرائتكم محمد البقعاوي ينضم لصفوف الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء عن انضمام محمد البقعاوي قادما بنظام الإعارة من الشباب، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الفيحاء عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء، إن البقعاوي وقع في مقر النادي بحضور حضور حسام الربيعة عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على الفريق الأول، ليمثل الفيحاء حتى نهاية الموسم الجاري بنظام الإعارة، مع أحقية شراء العقد بعد انتهاء الموسم.

وتدرج البقعاوي في الطائي قبل أن ينتقل لفريق فئة الشباب في نادي الهلال لتتم إعارته إلى الفيحاء وينتقل بعدها بشكل نهائي إلى نادي الشباب.