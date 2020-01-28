شكرا لقرائتكم العين الإماراتي يهزم بونيودكور ويتأهل إلى "المجموعات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق العين الإماراتي لكرة القدم إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على بونيودكور الأوزبكي 1 - صفر، اليوم الثلاثاء، في دوري الإقصائيات من البطولة.

ويدين العين الإماراتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه سعيد جمعة السعدي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا تأهل العين للعب في المجموعة الرابعة مع فرق سباهان الإيراني والنصر السعودي والسد القطري.