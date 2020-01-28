شكرا لقرائتكم الهلال يحتفظ بمدافعه علي البليهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، علي البليهي، لمدة ثلاث سنوات.

وانتقل البليهي إلى الهلال في 2017 قادما من الفتح، وساهم في قيادة الهلال إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في 2019، بجانب التواجد في كأس العالم للأندية.

وشارك في 8 مباريات خلال الدور الأول من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمعدل 624 دقيقة، منها 7 مواجهات كأساسي، وحقق نسبة نجاح تصل إلى 50% في محاولات الافتكاك، وكسب 47% من الالتحامات، ومنع تسديد 7 كرات، مقابل قطع 9 هجمات.