أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز. محمد أبو جبل في حراسة المرمي. Advertisements محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي فى خط الدفاع. فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو في خط الوسط. مصطفى محمد فى خط الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك.. شيكابالا ومصطفى محمد وأوناجم فى الهجوم أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.