جافيريا يحصد فوزه الأول لصالح فريق الإمارات في موسم 2020









اسماء السيد - تمكّن فيرناندو جافيريا من تحقيق فوزه الأول لهذا الموسم، حيث فاز الكولومبي البالغ من العمر 24 عاماً في المرحلة الثانية من جولة سان خوان في الأرجنتين التي انطلقت من مدينة بوسيتو وانتهت فيها، على مسار مستوٍ نسبياً بطول 168.7كم.

وكان جافيريا قد انطلق في سباق السرعة في وقت مثالي ليتمكن من تجاوز منافسيه من المتخصصين بسباقات لسرعة وانتزاع فوز مستحق.

وتعليقاً على فوزه، قال جافيريا: "أنا سعيد جداً بهذه النتيجة، ولاسيما لكوني حققتها في سباقي الأول لهذا الموسم، وسباقي الأول مع ماكس منذ عودتنا معاً. تعرض ماكس لحادث قبيل خط النهاية، لذا لم يتمكن من مد يد العون لي. لكنّ ماكنالتي وبولي قدما جهداً رائعاً. ويأتي هذا الفوز ليلهم ويشجع الفريق بأكمله طوال الجولة، وسأستمتع بكل لحظة غداً مرتدياً قميص الصدارة".

وبفضل فوزه هذا، تمكن جافيريا من تصدر ترتيب التصنيف العام وانتزاع قميص الصدارة، حيث سيشارك في المرحلة الثالثة مرتدياً القميص.

وتضم المرحلة الثالثة سباقاً ضد الزمن للأفراد على مسار بطول 15.2كم، ومن المتوقع أن نشهد فيها إعادة ترتيب مراكز التصنيف العام.

ويأمل كل من الدراجين توم وبولي وبراندون ماكنالتي أن يقدما أداء قوياً في أول اختبار لقدراتهما في سباق ضد الزمن في موسم 2020.

نتائج المرحلة الثانية

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فيرناندو جافيريا (فريق الإمارات) 03:30:06

نيكولاس خافيير (إيه في دي إف) 0"

ماركو بينفاتو (باردياني) 0

نتائج التصنيف العام

فيرناندو جافيريا (فريق الإمارات) 07:15:10

رودي باربير (آي إس يو ناشن) 0"

مانويل بيليتي (أندروني) +4"

