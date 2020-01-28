حاتم بن عرفة ينضم إلى بلد الوليد رسميا لنهاية الموسم

نادي بلد الوليد الإسباني الذي يعود ملكه للأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو، أعلن اليوم الثلاثاء، حصوله علي اتفاق مع النجم الفرنسي حاتم بن عرفة خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر بعد نفاذ عقده مع فريق رين في وقت سابق وبعقد يمتد حتي نهاية الموسم الكروي الحالي 2019-2020، جاء ذلك حسب ما نشره الحساب الرسمي للنادي.

ومن المتوقع أن يتم تقديم حاتم بن عرفة لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، في قاعة الصحافة بإستاد “نويفو خوسيه زوريلا”، ومن ثم سيشارك في تدريبات الفريق غدا الأربعاء تحت قيادة المدير الفني سيرجيو جونزاليس.

حاتم بن عرفة الذى شارك مع العديد من الأندية أبرزها نيس وباريس سان جيرمان وليون ومارسيليا فى فرنسا، نيوكاسل وهال سيتي الإنجليزيين، وقع على عقود انتقاله إلي بلد الوليد حتي يونيو القادم، اليوم الثلاثاء، في حضور رونالدو.