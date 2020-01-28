الدنماركي إريكسن ينضم إلى إنتر ميلان حتي يونيو 2024

فجر اليوم الثلاثاء، نادي إنتر ميلان الإيطالي، مفاجئة من العيار الثقيل والتي أعلن خلالها عن تعاقده مع النجم الدنماركي لاعب وسط توتنهام الإنجليزي كريستان إريكسن، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد حتي 30 يونيو عام 2024، أتيا من صفوف السبيرز والذي تمني النجاح لللاعب في المستقبل، مؤكدا انه تم الانتهاء من إجراءات رحيل اللاعب لفريق “النيراتزورى”.

وقد وافق إنتر ميلان في وقت سابق علي الإتفاقات الشخصية مع اللاعب، إلا أن توتنهام رفض التنازل عن قيمة الصفقة وأرادت الحصول علي 20 مليون، ومن ثم توصل الإنتر لقرار نهائي مع توتنهام لجلب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط الفريق الإنجليزي، خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك قبل انتقال اللاعب بالمجان عن النادي اللندني في الصيف القادم خاصة أن عقده ينتهى في يونيو 2020.

وقد سافر كريستيان إريكسن إلي ميلانو أمس الاثنين، حيث نجح في إجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وذكرت شبكة “سكاى سبورت إيطاليا” أنه من المحتمل أن يتلقي اللاعب 8 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.