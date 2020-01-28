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عودة سانشيز من الإنتر إلي مانشستر يونايتد رسميا في الصيف

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كشف المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أولى جونار سولشاير عن أن ألكسيس سانشيز لاعب الفريق  السابق المعار حاليا إلي إنتر ميلان الإيطالي سيرجع إلي أولد ترافورد في الصيف القادم، جاء ذلك متزامنا مع نهاية إعارته مع وصيف  ، وقد ذكر سولشاير في مؤتمر صحفي عقده اليوم: ” سيعود سانشيز إلي النادي في الصيف عقب انتهاء موسم الإعارة، وسيقنع الجميع أنهم كانوا علي خطأ”.

وتابع سولشاير أن موقف الفريق من جلب لاعبين جدد في يناير يعد صعبًا وقد لا يستطيع ضم أي تعاقدات في الميركاتو الحالي، الذي يكشف الستار عليه الجمعة القادمة

يشار إلى أن سانشيز قد تعرض لإتهاض عنيف من الجماهير والصحف الإنجليزية منذ انضمامه إلي مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في 2018 حيث لم يظهر الأداء المنتظر منه، وغادر إلي الإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية علي سبيل الإعارة.

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