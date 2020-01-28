تعرف على التشكيل المثالي للدور الأول بالدوري السعودي

شهد مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” على سيطرة لاعبي فرق النصر والأهلي والهلال بتشكيلة أفضل لاعبي الدور الأول، وفقا لتصويت الجماهير وحسبما ذكر موقع “دوري بلس”، حيث يتواجد 4 لاعبين من “العالمي” و4 آخرين من فريق “الزعيم” بينما تواجد من فريق “الراقي” ثلاثة لاعبين في تشكيل الأفضل.

وقد جاءت التشكيلة المثالية للدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2019-2020 كالتالي:

في حراسة العرين: ياسر المسيليم (الأهلى).

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في خط الدفاع: مايكون بيريرا (النصر) ،سلطان الغنام (النصر)، جانج هيون سو (الهلال)، ياسر الشهرانى (الهلال).

في خط الوسط: جوليانو (النصر) ، نور الدين أمرابط (النصر) ، كارلوس إدواردو (الهلال).

في خط الهجوم: تافاريس (الأهلى)،جوميز (الهلال)، عمر السومة (الأهلى).