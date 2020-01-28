شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الحكم المساعد فى مباراة الطلائع والمقاصة.. وبراءة عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، إيقاف إبراهيم السودانى الحكم المساعد فى لقاء الطلائع والمقاصة، لمدة شهرين من إدارة مباريات الدوري الممتاز. وبرأ مسئولو اللجنة محمود عاشور حكم الساحة من أزمة هدف المقاصة حيث احتسبه عاشور ثم ألغاه بناء على راية المساعد، ثم عاد واحتسبه مرة أخرى مما أحدث أزمة كبيرة في المباراة.

وتعادل مصر المقاصة وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى.

تقدم ميدو جابر لمصر المقاصة فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة، ونجح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 1/1.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 12 نقطة وما زال فى المركز السادس عشر للدورى، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة أيضًا فى المركز قبل الأخير.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين التى ظهر عليهما الرغبة القوية فى إحراز هدف السبق نظرًا لموقفهم الصعب فى جدول الدورى، وبالفعل فى الدقيقة الثامنة استطاع ميدو جابر إحراز الهدف الأول للمقاصة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة.

وفى الشوط الثانى نجح عمرو جمال فى إحراز هدف التعادل لطلائع الجيش، بعدها حاول لاعبو الفريقين إحراز هدف التقدم إلا أنهم فشلوا لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.