شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أقام لـ الزمالك ودجلة فى الدورى الممتاز.. قبل مواجهة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية والمتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة الرتقبة بين فريقى الزمالك ووادى دجلة والمحدد لها السابعة والتصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، فى إطار الجولة الـ 15 بالدورى الممتاز.

ويطمح فريق الزمالك فى هذه المواجهة بأن يحصد 3 نقاط مهمة لمواصلة سلسلة إنتصارات الجورى يسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية. بينما يطمح الفريق الدجلاوى فى مواصلة تصحيح الأوضاع بعد الفوز فى الظهور الأخير على أسوان 3 / 1 فى الجولة الـ 14.

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ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية أمام وادى دجلة فى مواجهة دجلة ليواصل الفريق مشوار انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، خاصة بعدما ضمن الفريق الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يُركز المدرب الفرنسى على مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى.

فى المقابل يسعى اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لتحفيز لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، بعدما حرص على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة للوقوف على نقاط الضعف والثغرات التى من الممكن أن يعتمد عليها لبناء خطة مباراة الليلة. ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الزمالك ودجلة فى الدورى بالجدول التالى: