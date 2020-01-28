شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة برامجية جديدة لقناة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا اليوم مع مجلس أمناء القناة، لبحث الهيكلة والخريطة البرامجية الجديدة وقام محمد كامل، الرئيس التنفيذى لشركة "برزينتيشن لايف"، الحاصلة على حقوق إدارة القناة بشرح آليات المرحلة المقبلة والتصور المبدئى للأفكار البرامجية.

وكذلك العمل على تقديم محتوى متميز، وسيقوم محمد كامل بتقديم تصور نهائى للخريطة البرامجية بعد ثلاثة أسابيع، وذلك لمناقشته واعتماده، خاصة أن شركة "برزينتيشن لايف" هى المسئولة عن إدارة القناة بشكل كامل وفقًا لسياسة النادى.

كما عقد الخطيب اجتماعًا آخر مع الإدارة التنفيذية للنادى، وبحضور محمد كامل، لمناقشة التقرير الشامل الذى قدمه وفد النادى عن احتياجات فرع الأهلى بالأقصر، قبل الافتتاح الرسمي.

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وتطرق الخطيب إلى العديد من التفاصيل، أبرزها ملف الخدمات بالنادى الجديد وخدمة الأعضاء، وملف الملاعب، والأكاديميات.

وقدم كل مسئول تصوره، كلٌّ حسب تخصصه، فى حضور محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، وعماد حلمى، المدير المالى، ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضى، وكمال محسن، مدير الحاسب الآلى، ووائل محمدى، مدير شئون العاملين، ومحمد الألفى، مدير إدارة الخدمات، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.

ويعد فرع الأهلى الجديد بالأقصر الخطوة الأولى فى تفعيل مشروع وحدة الأهلى الاقتصادية، فى ضوء الشراكة الإستراتيجية مع "شركة إستادات القابضة"، التى تعد من كبريات الشركات العاملة فى مجال التطوير الرياضي.

وتتضمن مذكرة التفاهم التى وقعتها "إستادات" مع الأهلى عدة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، تحقق العديد من الفوائد الأدبية والمادية والرياضية للنادي.