شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة اعتزاله كانت أمام الزمالك.. وفاة محمد المسعود قائد منتخب الكويت السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم، الثلاثاء، النجم محمد فهد المسعود، قائد فريق القادسية والمنتخب الكويتى ورئيس الاتحاد الكويتى السابق لكرة القدم، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا دخل على إثرها العناية المركزة فى المستشفى الأميرى فى الكويت حتى وفاته اليوم.



محمد المسعود

وحقق المسعود مع القادسية، بطولة الدورى الكويتى الممتاز ثلاث مرات وبطولة كأس الأمير أربع مرات، وتوج مع المنتخب بكأس الخليج مرتين عامى 1970 و1972، وعلى المستوى الفردى توج هدافاً لدورة الخليج الأولى والدورى المحلى مرتين والكأس مرتين.

وكانت مُباراة اعتزاله أمام نادى الزمالك فى عام 1977، وفاز نادى القادسية الكويتى، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل جاسم يعقوب، هدفين فى تلك المباراة.

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من جانبه تقدم الاتحاد الكويتى لكرة القدم، برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، بالتعازى إلى أسرة المسعود ونادى القادسية الرياضى لوفاة رئيس الاتحاد الكويتى لكرة القدم السابق وكابتن المنتخب والقادسية السابق.



الاتحاد الكويتى لكرة القدم

كما حرص مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، بعزاء اللاعب الراحل، قائلا: "نتقدم بأحر التعازى وأصدق المواساة إلى آل المسعود الكرام بوفاة الأخ محمد فهد المسعود اللاعب السابق لنادى القادسية ومنتخب الكويت، ‏كما نعزى الأسرة الرياضية برحيل الفقيد الذى يشهد له كل من عرفه بانه كان إنسانا دمث الخلق مخلصا ومعطاء، ولا يسعنا إلا أن نتضرع إلى المولى العلى القدير أن يرحم الفقيد ويتغمد روحه الطيبة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".



