شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يراقب مباراة الزمالك ودجلة من المقصورة بسبب الـ var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، في مقصورة الإعلاميين باستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الزمالك ووادي دجلة، التي تجمع بينهما في الجولة الخامسة عشر بالدوري، حيث يتواجد بالمباراة على هامش تواجده في الاستاد بسبب دورات تقنية الفيديو الخاصة بالحالات التحكيمية "var".

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي.

محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي فى خط الدفاع.

فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد زيزو في خط الوسط.

مصطفى محمد فى خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفى فتحى - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة تاكيس جونيس عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك والذى يضم:

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جاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو -حسام عرفات.

خط الهجوم: رجب عمران.

ووصلت حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة وادي دجلة في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. ووصل فريق وادي دجلة إلى الاستاد، ومن المقرر أن يعلن كل مدير فني عن تشكيل فريقه بعد قليل ويجري اللاعبون بعدها عمليات الإحماء.

يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في حين يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.