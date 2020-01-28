شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش تقرير وفد الأهلي عن فرع الأقصر بحضور شركة «استادات» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، مع الإدارة التنفيذية للنادي، وبحضور محمد كامل، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة «استادات القابضة»، لمناقشة التقرير الشامل الذي قدمه وفد النادي عن احتياجات فرع الأهلي بالأقصر، قبل الافتتاح الرسمي.

وتطرق الخطيب إلى العديد من التفاصيل، أبرزها ملف الخدمات بالنادي الجديد وخدمة الأعضاء، وملف الملاعب، والأكاديميات.

وقدم كل مسئول تصوره، كلٌّ حسب تخصصه، في حضور محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، وكمال محسن، مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدي، مدير شئون العاملين، ومحمد الألفي، مدير إدارة الخدمات، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.

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ويعد فرع الأهلي الجديد بالأقصر الخطوة الأولى في تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية، في ضوء الشراكة الإستراتيجية مع «شركة إستادات القابضة»، التي تعد من كبريات الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها «إستادات» مع الأهلي عدة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، تحقق العديد من الفوائد الأدبية والمادية والرياضية للنادي.