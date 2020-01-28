شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يطلب استعارة على الملوانى من سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من النادى الأهلي، لاستعارة لاعب فريق الشباب بالنادى مواليد عام 1999، على الملواني، وذلك بدءا من فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجارى، وذلك حتى نهاية الموسم فى 30 - 6 - 2020.

وكان النادى الأهلى نجح فى استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادى سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمى إلى تدريبات النادى الأهلى خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمى لنادى سيراميكا كليوباترا، فإن مجلس إدارة النادى يناقش العرض الذى تقدم به النادى الأهلي، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، الذى يتولى مهمة القيادة الفنية له هيثم شعبان.

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ويتناقش معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا، مع مجلس الإدارة ومسئولى قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، حول عرض النادى الأهلى لاستعارة على الملواني، الذى يلعب فى مركز الجناح المهاجم وأثبت قدرات فنية وبدنية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأعلن معتز البطاوى فى وقت سابق انتقال محمد ناصر مدافع فريق الشباب إلى النادى الأهلى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتنتهى بنهاية الموسم الجارى.

وأشاد البطاوى بالمستوى الفنى والبدنى للاعب محمد ناصر، الذى تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر فى هذه الفترة.

ووجه البطاوى الشكر إلى مسئولى النادى الأهلى عن الاحترافية فى التفاوض والإسراع فى إنهاء الصفقة، مشدداً على أن ناصر المولود فى عام 1999، سيكون داعما قويا لصفوف النادى الأهلى فى الستة أشهر المقبلة.