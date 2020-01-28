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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يعلن إعارة عمار حمدى إلى طلائع الجيش 6 أشهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش، وأنهى مسئولو طلائع الجيش الصفقة بشكل رسمى لمدة 6 أشهر، حيث اتفق مسئولو الناديين على كل التفاصيل وتم توقيع العقود، ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدى فى تدريبات فريقه الجديد بداية من غد الأربعاء، فى ظل منح عبد الحميد بسيونى مدرب الفريق لاعبيه راحة اليوم من المران بعد التعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة 15 للدورى، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.
وتعد صفقة عمار حمدى، لاعب الأهلى، هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.
ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.
وأصدر مسئولو الاتحاد السكندرى بيانا رسميا اليوم لتوضيح موقفهم أمام جماهير النادى من صفقة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى، الذى تمت استعارته يناير الماضى وظهر بشكل جيد، وطلب المسئولين استعارته من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أنهم لم يوفقوا وانتقل اللاعب على سبيل الإعارة لطلائع الجيش.
وأكد مسئولو الاتحاد فى بيانهم أن طلب إدارة النادى جاء وفقاً للرغبة التى أعلنها اللاعب مراراً و تكراراً فى أكثر من وسيلة إعلامية، ووفقاً للمردود الطيب الذى قدمه فى الفترة التى قضاها بين صفوف فريق النادى، والتى كانت السبب المباشر فى استدعائه لصفوف المنتخب الوطنى والمنتخب الأوليمبى، حيث لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضى، ولم يُشارك مطلقاً هذا الموسم فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادى، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب لصفوف الاتحاد السكندرى، أملا فى تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضى.
وتواصلت إدارة النادى مع إدارة الأهلى التى أوضحت موقفها بأنه حال إعارة اللاعب ستكون وجهته لنادى الاتحاد السكندرى بعد موافقته ووفقاً لرغبته، إلا أن اللاعب ودون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لنادى طلائع الجيش، برغم تأكيده السابق بأنه يأمل فى الانتقال لصفوف زعيم الثغر مجدداً.
وتؤكد إدارة النادى أنها قدمت عرضاً ماليا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب حرصاً على تواجده بين صفوف الفريق، إلا أنها لا تجد تفسيراً لتغيير موقفه وقراره، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هى إضافة له أولاً وأخيراً، حيث وجد اللاعب الناشئ فى القلعة الخضراء كل الدعم والمساندة من إدارة و جماهير النادى.
وأخيراً فإن العلاقات التاريخية التى تربط الاتحاد السكندرى بالنادى الأهلى وجميع الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل قوية، لم ولن يُعكر صفوها أبدا انتقال لاعب من عدمه، ونؤكد مجددا أنه لشرف كبير لجميع لاعبى الدورى المصرى ارتداء الفانلة الخضراء والحصول على دعم ومساندة جماهير الثغر الوفية الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير والعظيم.
عمار حمدي مع مسئولو الطلائع
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