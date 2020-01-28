شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد أقيمت يوم 9 مايو 2019، فى الجولة التاسعة والعشرين من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرز الأهداف كل من عمر السعيد ومحمد علاء للزمالك، بينما أحرز هدف دجلة محمد هلال.
ويدخل الزمالك بقيادة كارتيرون المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.
ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.
ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
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