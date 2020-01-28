شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فريق وادى دجلة لهزيمة بهدفين مقابل هدف فى آخر مواجهة جمعت الفريق مع الزمالك فى منافسات بطولة الدورى. ومع دقات السابعة والنصف يلتقى فريق الزمالك نظيره دجلة فى الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، باستاد السلام.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد أقيمت يوم 9 مايو 2019، فى الجولة التاسعة والعشرين من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرز الأهداف كل من عمر السعيد ومحمد علاء للزمالك، بينما أحرز هدف دجلة محمد هلال.

ويدخل الزمالك بقيادة كارتيرون المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

Advertisements

ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.