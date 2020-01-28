شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه حصيلة اتحاد الكرة من مديونيات الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم حوالى 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار لجنة إدارة الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أي مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.

من ناحية أخرى، ضمنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الحصول على مبلغ 3 ملايين درهم إماراتى ما يعادل 13 مليون جنيه تقريبا، بعد بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك لمجلس أبو ظبى الرياضى على أن يقوم الأخير ببيعها وتسويقها إلكترونيا، وتوصل محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمكلف بملف مباراة السوبر لاتفاق مع مجلس أبو ظبى على أن يبيع اتحاد الكرة التذاكر لمجلس أبو ظبى مقابل 3 ملايين درهم، على أن يقوم المجلس بتولى ملف طرح وبيع التذاكر اليكترونيا وهو ما تم اعتماده بشكل رسمى. وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالي : vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات Advertisements درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

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