مباشر.. وادي دجلة 0 - 0 الزمالك.. فرصة خطيرة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية لأحداث مباشرة لمباراة الزمالك أمام وادي دجلة، في لقاء يحتضنه ستاد القاهرة، بالجولة الـ 15 بالدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد ابو جبل .

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفي محمد .

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وعلى الجانب الأخر يلعب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

الدفاع: يعقوبو واحمد بيكهام ومحمود مرعي وبسام وليد.

الوسط: احمد سعيد ومحمد عبدالعاطي وبوزاس ورفيق كابو.

الهجوم: رجب عمران وحسام عرفات.

وفي الدقيقة 4، كاد يسجل مصطفى محمد هدفا للزمالك، بعدما دخل لمنطقة جزاء دجلة، لولا تدخل أحمد بيكهام ليخرج الكرة من أمام مهاجم الزمالك.

وترجم الزمالك سيطرته لهدف في الدقيقة 15، بعدما وصلت الكرة لمصطفى محمد بعد منتصف الملعب ليواصل تقدمه نحو منطقة الجزاء ويصوب صاروخية تستقر في شباك حارس مرمى وادي دجلة.