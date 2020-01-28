تشكيل الزمالك لمواجهة دجلة.. أبو جبل حارسًا.. ومهاجم وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة. ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب ستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة. واختار كارتيرون تشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: محمد ابو جبل . خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي. خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو. خط الهجوم: مصطفي محمد . ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - اسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - امام عاشور - محمد حسن.

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