رسميًا.. الأهلي يطلب ثاني صفقة من سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أرسل نادي الأهلي عرضا لنظير سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، لاستعارة لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد عام ١٩٩٩، علي الملواني.

وجاء طلب الأهلي للحصول على خدمات اللاعب كإعارة وذلك بداية من فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري وذلك حتى نهاية الموسم في ٣٠-٦-٢٠٢٠.

وفي وقت سابق، نجح الأهلي في استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادي سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن جانبه، لا يزال مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا يناقش العرض الذي تقدم به النادي الأهلي، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول.