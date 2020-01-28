محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أرسل نادي الأهلي عرضا لنظير سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، لاستعارة لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد عام ١٩٩٩، علي الملواني.
وجاء طلب الأهلي للحصول على خدمات اللاعب كإعارة وذلك بداية من فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري وذلك حتى نهاية الموسم في ٣٠-٦-٢٠٢٠.
وفي وقت سابق، نجح الأهلي في استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادي سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن جانبه، لا يزال مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا يناقش العرض الذي تقدم به النادي الأهلي، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يطلب ثاني صفقة من سيراميكا كليوباترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.