جونياس يُعلن تشكيل دجلة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة. ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب ستاد القاهرة الدولي. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف. Advertisements الدفاع: يعقوبو واحمد بيكهام ومحمود مرعي وبسام وليد. الوسط: احمد سعيد ومحمد عبدالعاطي وبوزاس ورفيق كابو. الهجوم: رجب عمران وحسام عرفات. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

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