محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
ينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اصطحاب اللاعب محمود عبد الرحيم "جنش" في رحلته نحو أنجولا لملاقاة أول أغسطس الأنجولي.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كارتيرون يرغب في تجهيز الحارس من جديد بعد فترة غياب طويلة للإصابة.
وكان جنش قد غاب عن مباريات الزمالك منذ إصابته خلال تواجده في معسكر منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا، لكنه عاد للتدريبات منذ عدة أيام بعد تماثله الشفاء.
وسيلتقي الزمالك مع أول أغسطس يوم السبت القادم، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.
وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال بعد تأكد تواجده في المركز الثاني المجموعة خلف مازيمبي الكونغولي الذي ضمن الصدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الزمالك: كارتيرون ينوي اصطحاب جنش استعدادا لمواجهة أول أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.