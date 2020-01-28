مصدر في الزمالك: كارتيرون ينوي اصطحاب جنش استعدادا لمواجهة أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

ينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اصطحاب اللاعب محمود عبد الرحيم "جنش" في رحلته نحو أنجولا لملاقاة أول أغسطس الأنجولي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كارتيرون يرغب في تجهيز الحارس من جديد بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

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وكان جنش قد غاب عن مباريات الزمالك منذ إصابته خلال تواجده في معسكر منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا، لكنه عاد للتدريبات منذ عدة أيام بعد تماثله الشفاء.

وسيلتقي الزمالك مع أول أغسطس يوم السبت القادم، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال بعد تأكد تواجده في المركز الثاني المجموعة خلف مازيمبي الكونغولي الذي ضمن الصدارة.