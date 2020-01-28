سفير مصر بالسودان يتحدث عن تأمين بعثة الأهلي قبل مواجهة الهلال.. والقبض على "المحرضين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا من حسام عيسى، سفير مصر في السودان، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال التي تقام يوم السبت أول فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وعقد السفير المصري في السودان عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التي أكدت على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

وأوضح عيسى، أنه تم القبض على بعض "المحرضين" الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد على عمق العلاقات بين الشعبين العربيين، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة، هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.