بعد قرار الإيقاف.. المصري يرد على خطاب "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري، أن الأزمة الخاصة باللاعب الشيخ موكورو مع ناديه والتي أعلن بسببها عن إيقاف القيد النادي المصري لمدة عام ونصف فقد تم حل هذه الأزمة.

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أنهم تلقوا خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بمنع النادي المصري من القيد لمدة موسم ونصف بسبب أزمة اللاعب الإيفواري شيخ موكورو.

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وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تلقينا خطاباً رسمياً من الفيفا يفيد بمنع النادي المصري من القيد لمدة موسم ونصف بسبب أزمة شيخ موكورو لاعب الفريق".

وأوضح مصدر داخل المصري في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأزمة تم حلها والإعلان عن رفع الأيقاف عن النادي المصري مسألة وقت فقط لا غير.

وأتم تصريحاته:" من المنتظر وصول مخاطبة رسمية إلي الاتحاد المصري خلال الفترة تؤكد على نهاية الأزمة تماما وان المصري يحق له قيد الصفقات بشكل طبيعي".