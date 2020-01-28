مصدر باتحاد الكرة: فيفا يعاقب النادي المصري بمنع القيد موسم ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم تلقوا خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بمنع النادي المصري من القيد لمدة موسم ونصف بسبب أزمة اللاعب الإيفواري شيخ موكورو. وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تلقينا خطاباً رسمياً من الفيفا يفيد بمنع النادي المصري من القيد لمدة موسم ونصف بسبب أزمة شيخ موكورو لاعب الفريق". Advertisements وتابع: "اللاعب لديه أزمة مع النادي بسبب مشكلة في مستحقاته وعدم التزام النادي بالتعاقد". واختتم المصدر تصريحاته: "أبلغنا مسؤولي النادي المصري بحل الأزمة مع اللاعب لرفع منع القيد عن النادي". يذكر أن شيخ موكورو انضم للنادي المصري لمدة 3 مواسم في عام 2017 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي هلال الأبيض السوداني.

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