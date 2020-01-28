شاهد.. يلا شوت مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك ووادي دجلة التي تقام في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة في الأسبوع 15 للدوري الممتاز عبر قنوات onsport، time sport.

Advertisements

يدخل أبناء الفانلة البيضاء اللقاء

وسط حالة معنوية مرتفعة بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية الأفريقى على خلفية تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس بهدف ليضمن الفريق وصافة المجموعة الأولى بصرف النظر عن مواجهته الأخيرة السبت المقبل مع أول أغسطس الأنجولي.

شدد المدير الفنى على أهمية اللقاء الذى يسعى من خلاله لتحقيق الفوز بالثلاث نقاط بعد الصحوة المحلية للفريق فى الفترة الأخيرة بعد الفوز فى ثلاث مباريات متتالية على طنطا بثلاثة أهداف مقابل

هدفين، وأسوان بهدفين نظيفين، ثم الجونة بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد الفريق إلى ٢٤ نقطة محتلًا المركز الرابع، والفوز يدفع به إلى المركز الثالث، أملًا فى الزحف نحو القمة.

بينما وادي دجلة يدخل اللقاء تحت قيادة مدربه اليونانى تاكيس جونياس بهدف مواصلة الانتصارات فى مشواره بالمسابقة المحلية بعد تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن قبلها فوزه على سموحة ثم تعادل أمام الإنتاج الحربي، وجاءت نتائجه الإيجابية بعد 3 هزائم متتالية أمام إنبى وبيراميدز وطلائع الجيش.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٢٤ نقطة، حيث خاض الابيض ١٢ مباراة فاز في ٧ مواجهات وتعادل في ٣ مباريات وخسر مباراتين.