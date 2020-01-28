أهلي جدة يجدد عقد محمد اليامي لأربع موسم

نجحت إدارة نادى أهلى جدة برئاسة أحمد الصائغ في تجديد عقد محمد اليامي حارس مرمى المنتخب السعودي الأولمبي.

ونشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي قائلا "‏أنهت إدارة النادي ‎الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات تجديد

عقد حارس المرمى الدولي الكابتن محمد الربيعي إليامي، لمدة أربع سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.‎

يمتلك اليامي رقما مميزا في

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بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث استقبل هدفين فقط في 6 مواجهات، بينما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية.

ولم يستقبل اليامي إلا هدفا واحدا بالبطولة أمام اليابان في افتتاح دور المجموعات ونهائي البطولة أمام منتخب كوريا الجنوبية للشباب.

ويحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٩ نقطة.