- 1/3
- 2/3
- 3/3
نجحت إدارة نادى أهلى جدة برئاسة أحمد الصائغ في تجديد عقد محمد اليامي حارس مرمى المنتخب السعودي الأولمبي.
ونشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي قائلا "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات تجديدعقد حارس المرمى الدولي الكابتن محمد الربيعي إليامي، لمدة أربع سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.
يمتلك اليامي رقما مميزا في
ولم يستقبل اليامي إلا هدفا واحدا بالبطولة أمام اليابان في افتتاح دور المجموعات ونهائي البطولة أمام منتخب كوريا الجنوبية للشباب.
ويحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٩ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يجدد عقد محمد اليامي لأربع موسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.