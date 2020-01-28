يوسف بلايلي يقود هجوم أهلي جدة أمام استقلال دوشنبه بدوري أبطال آسيا

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة استقلال دوشنبه طاجيكستاني، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠١٩. أبطال آسيا موسم ٢٠١٩. وجاء تشكيل اهلي جدة كالأتى : حراسة المرمى : ياسر المسيليم. خط الدفاع : سعيد المولد، محمد آل فتيل، Advertisements محمد خبراني، حسين عبدالغني. محمد خبراني، حسين عبدالغني. خط الوسط : جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، حسين المقهوي، ماركو مارين، سلمان المؤشر. خط الهجوم : يوسف بلايلي. الاحتياط : باسم العطاالله، معتز هوساوي، خالد البركة، يزيد البكر، نوح الموسي، محمد المجحد، محمد البصاص.

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