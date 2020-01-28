حقق فريق الشرقية فوزا عريضا على أبوكبير فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب الأخير بنتيجة ٠/٢، وذلك فى إطار منافسات دورى القسم الثالث لكرة القدم في الجولة السابعة عشر بالمجموعة العاشرة .
احرز هدفى الشرقية كلا من حامد فيصل لاعب الوسط فى الدقيقة ٤٠ من زمن الشوط الأول من ضربة جزاء،واحرز الهدف الثانى سيد مدبولى الظهير الأيسر من ضربة حرة على حدود الـ١٨، فى الدقيقة ٦٠ من زمن الشوطالثانى.
يذكر أن الشرقية وصل للمركز الثانى برصيد ٣٠ نقطة بفارق ٥ نقاط عن سرس الليان الذى يعتلى الصدارة برصيد ٣٥ نقطة.
الجدير بالذكر أن حارس مرمى الشرقية اسلام احمد "ايسو" حافظ على شباكة نظيفة على مدار ٨ مباريات ليسجل رقما قياسيا جديدا فى دورى القسم الثالث .
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية يفوز على أبوكبير بثنائية وينافس على الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.