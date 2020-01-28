الشرقية يفوز على أبوكبير بثنائية وينافس على الصدارة

حقق فريق الشرقية فوزا عريضا على أبوكبير فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب الأخير بنتيجة ٠/٢، وذلك فى إطار منافسات دورى القسم الثالث لكرة القدم في الجولة السابعة عشر بالمجموعة العاشرة .

احرز هدفى الشرقية كلا من حامد فيصل لاعب الوسط فى الدقيقة ٤٠ من زمن الشوط الأول من ضربة جزاء،واحرز الهدف الثانى سيد مدبولى الظهير الأيسر من ضربة حرة على حدود الـ١٨، فى الدقيقة ٦٠ من زمن الشوط

الثانى.

يذكر أن الشرقية وصل للمركز الثانى برصيد ٣٠ نقطة بفارق ٥ نقاط عن سرس الليان الذى يعتلى الصدارة برصيد ٣٥ نقطة.

الجدير بالذكر أن حارس مرمى الشرقية اسلام احمد "ايسو" حافظ على شباكة نظيفة على مدار ٨ مباريات ليسجل رقما قياسيا جديدا فى دورى القسم الثالث .