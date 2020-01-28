العين يفوز على بطل أوزبكستان ويتأهل لدور مجموعات أبطال آسيا

حقق فريق العين الإماراتي فوزا مهما على نظيره فريق بونيودكور الأوزبكي بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاعبن زايد، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
أحرز هدف التقدم الوحيد للعينالإماراتي سعيد جمعه في الدقيقة ٧٨ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يتأهل نادي العين الإماراتي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
ينضم فريق العين إلى المجموعة الرابعة التى تتكون من سيباهان الإيراني ، السد القطري، والنصر السعودي.
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