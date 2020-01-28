الأهلي يعلن انتقال عمار حمدي إلى طلائع الجيش معاراً

أعلن أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي عن انتقال عمار حمدى ، لاعب فريق الكرة إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش. فريق الكرة إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي طلائع الجيش.

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