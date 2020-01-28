كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز. للدوري الممتاز. وضم التشكيل: محمد أبو جبل في حراسة المرمي محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع Advertisements فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط مصطفى محمد في خط الهجوم بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - اسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - امام عاشور - محمد حسن.

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