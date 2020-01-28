رسميًا | إنتر ميلانو يُتمم تعاقده مع كريستيان إريكسن بعقد طويل

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الثلاثاء تعاقده مع صانع لعب الدنمرك كريستيان إريكسن قادمًا من توتنهام هوتسبير لأربعة أعوام ونصف العام بعد توصل الناديين لأتفاق.

وكان عقد إريكسن (27 عامًا) مع توتنهام ينتهي في يونيو وتراجع مستواه بشدة هذا الموسم قبل أن ينتقل في واحدة من أكبر صفقات فترة انتقالات يناير الثاني حتى الآن.

ولم تتوفر تفاصيل مالية لكن تقارير صحفية ذكرت أن الصفقة قيمتها 20 مليون يورو (22.19 مليون دولار).

وأحرز إريكسن 51 هدفًا وصنع 62 في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إنضمامه للنادي اللندني قادمًا من أياكس أمستردام في 2013 وساعد النادي على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

لكن جماهير توتنهام أنقلبت على اللاعب الدنمركي هذا الموسم بسبب مستواه المتراجع ورغبته في ترك النادي.

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ويحتل إنتر ميلان الذي يقوده المدرب أنطونيو كونتي المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.

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